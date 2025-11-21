- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NKLR: Terra Innovatum Global N.V.
NKLRの今日の為替レートは、10.33%変化しました。日中、通貨は1あたり4.21の安値と4.78の高値で取引されました。
Terra Innovatum Global N.V.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
NKLR株の現在の価格は？
Terra Innovatum Global N.V.の株価は本日4.70です。4.21 - 4.78内で取引され、前日の終値は4.26、取引量は614に達しました。NKLRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Terra Innovatum Global N.V.の株は配当を出しますか？
Terra Innovatum Global N.V.の現在の価格は4.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は-70.06%やUSDにも注目します。NKLRの動きはライブチャートで確認できます。
NKLR株を買う方法は？
Terra Innovatum Global N.V.の株は現在4.70で購入可能です。注文は通常4.70または5.00付近で行われ、614や11.37%が市場の動きを示します。NKLRの最新情報はライブチャートで確認できます。
NKLR株に投資する方法は？
Terra Innovatum Global N.V.への投資では、年間の値幅3.73 - 21.90と現在の4.70を考慮します。注文は多くの場合4.70や5.00で行われる前に、-42.82%や-70.06%と比較されます。NKLRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Terra Innovatum Global N.V.の株の最高値は？
Terra Innovatum Global N.V.の過去1年の最高値は21.90でした。3.73 - 21.90内で株価は大きく変動し、4.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Terra Innovatum Global N.V.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Terra Innovatum Global N.V.の株の最低値は？
Terra Innovatum Global N.V.(NKLR)の年間最安値は3.73でした。現在の4.70や3.73 - 21.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NKLRの動きはライブチャートで確認できます。
NKLRの株式分割はいつ行われましたか？
Terra Innovatum Global N.V.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.26、-70.06%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 4.26
- 始値
- 4.22
- 買値
- 4.70
- 買値
- 5.00
- 安値
- 4.21
- 高値
- 4.78
- 出来高
- 614
- 1日の変化
- 10.33%
- 1ヶ月の変化
- -42.82%
- 6ヶ月の変化
- -70.06%
- 1年の変化
- -70.06%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 51.0
- 期待
- 50.3
- 前
- 50.3
- 実際
- 51.0
- 期待
- 49.0
- 前
- 49.0
- 実際
- 4.5%
- 期待
- 4.7%
- 前
- 4.7%
- 実際
- 3.4%
- 期待
- 3.6%
- 前
- 3.6%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 417
- 実際
-
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前