通貨 / NKLR
NKLR: Terra Innovatum Global N.V.

4.70 USD 0.44 (10.33%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NKLRの今日の為替レートは、10.33%変化しました。日中、通貨は1あたり4.21の安値と4.78の高値で取引されました。

Terra Innovatum Global N.V.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NKLR株の現在の価格は？

Terra Innovatum Global N.V.の株価は本日4.70です。4.21 - 4.78内で取引され、前日の終値は4.26、取引量は614に達しました。NKLRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Terra Innovatum Global N.V.の株は配当を出しますか？

Terra Innovatum Global N.V.の現在の価格は4.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は-70.06%やUSDにも注目します。NKLRの動きはライブチャートで確認できます。

NKLR株を買う方法は？

Terra Innovatum Global N.V.の株は現在4.70で購入可能です。注文は通常4.70または5.00付近で行われ、614や11.37%が市場の動きを示します。NKLRの最新情報はライブチャートで確認できます。

NKLR株に投資する方法は？

Terra Innovatum Global N.V.への投資では、年間の値幅3.73 - 21.90と現在の4.70を考慮します。注文は多くの場合4.70や5.00で行われる前に、-42.82%や-70.06%と比較されます。NKLRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Terra Innovatum Global N.V.の株の最高値は？

Terra Innovatum Global N.V.の過去1年の最高値は21.90でした。3.73 - 21.90内で株価は大きく変動し、4.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Terra Innovatum Global N.V.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Terra Innovatum Global N.V.の株の最低値は？

Terra Innovatum Global N.V.(NKLR)の年間最安値は3.73でした。現在の4.70や3.73 - 21.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NKLRの動きはライブチャートで確認できます。

NKLRの株式分割はいつ行われましたか？

Terra Innovatum Global N.V.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.26、-70.06%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
4.21 4.78
1年のレンジ
3.73 21.90
以前の終値
4.26
始値
4.22
買値
4.70
買値
5.00
安値
4.21
高値
4.78
出来高
614
1日の変化
10.33%
1ヶ月の変化
-42.82%
6ヶ月の変化
-70.06%
1年の変化
-70.06%
21 11月, 金曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
13:45
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
15:00
USD
ミシガン大学消費者信頼感指数
実際
51.0
期待
50.3
50.3
15:00
USD
ミシガン大学消費者期待指数
実際
51.0
期待
49.0
49.0
15:00
USD
ミシガン大学期待インフレ
実際
4.5%
期待
4.7%
4.7%
15:00
USD
ミシガン大学5年先期待インフレ
実際
3.4%
期待
3.6%
3.6%
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
417
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待