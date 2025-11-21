NKLR: Terra Innovatum Global N.V.
今日NKLR汇率已更改10.33%。当日，交易品种以低点4.21和高点4.78进行交易。
关注Terra Innovatum Global N.V.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NKLR股票今天的价格是多少？
Terra Innovatum Global N.V.股票今天的定价为4.70。它在4.21 - 4.78范围内交易，昨天的收盘价为4.26，交易量达到614。NKLR的实时价格图表显示了这些更新。
Terra Innovatum Global N.V.股票是否支付股息？
Terra Innovatum Global N.V.目前的价值为4.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.06%和USD。实时查看图表以跟踪NKLR走势。
如何购买NKLR股票？
您可以以4.70的当前价格购买Terra Innovatum Global N.V.股票。订单通常设置在4.70或5.00附近，而614和11.37%显示市场活动。立即关注NKLR的实时图表更新。
如何投资NKLR股票？
投资Terra Innovatum Global N.V.需要考虑年度范围3.73 - 21.90和当前价格4.70。许多人在以4.70或5.00下订单之前，会比较-42.82%和。实时查看NKLR价格图表，了解每日变化。
Terra Innovatum Global N.V.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Terra Innovatum Global N.V.的最高价格是21.90。在3.73 - 21.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Terra Innovatum Global N.V.的绩效。
Terra Innovatum Global N.V.股票的最低价格是多少？
Terra Innovatum Global N.V.（NKLR）的最低价格为3.73。将其与当前的4.70和3.73 - 21.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NKLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NKLR股票是什么时候拆分的？
Terra Innovatum Global N.V.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.26和-70.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.26
- 开盘价
- 4.22
- 卖价
- 4.70
- 买价
- 5.00
- 最低价
- 4.21
- 最高价
- 4.78
- 交易量
- 614
- 日变化
- 10.33%
- 月变化
- -42.82%
- 6个月变化
- -70.06%
- 年变化
- -70.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 51.0
- 预测值
- 50.3
- 前值
- 50.3
- 实际值
- 51.0
- 预测值
- 49.0
- 前值
- 49.0
- 实际值
- 4.5%
- 预测值
- 4.7%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
- 3.4%
- 预测值
- 3.6%
- 前值
- 3.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 417
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值