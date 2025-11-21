NKLR股票今天的价格是多少？ Terra Innovatum Global N.V.股票今天的定价为4.70。它在4.21 - 4.78范围内交易，昨天的收盘价为4.26，交易量达到614。NKLR的实时价格图表显示了这些更新。

Terra Innovatum Global N.V.股票是否支付股息？ Terra Innovatum Global N.V.目前的价值为4.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.06%和USD。实时查看图表以跟踪NKLR走势。

如何购买NKLR股票？ 您可以以4.70的当前价格购买Terra Innovatum Global N.V.股票。订单通常设置在4.70或5.00附近，而614和11.37%显示市场活动。立即关注NKLR的实时图表更新。

如何投资NKLR股票？ 投资Terra Innovatum Global N.V.需要考虑年度范围3.73 - 21.90和当前价格4.70。许多人在以4.70或5.00下订单之前，会比较-42.82%和。实时查看NKLR价格图表，了解每日变化。

Terra Innovatum Global N.V.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Terra Innovatum Global N.V.的最高价格是21.90。在3.73 - 21.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Terra Innovatum Global N.V.的绩效。

Terra Innovatum Global N.V.股票的最低价格是多少？ Terra Innovatum Global N.V.（NKLR）的最低价格为3.73。将其与当前的4.70和3.73 - 21.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NKLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。