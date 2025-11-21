报价部分
货币 / NKLR
回到股票

NKLR: Terra Innovatum Global N.V.

4.70 USD 0.44 (10.33%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NKLR汇率已更改10.33%。当日，交易品种以低点4.21和高点4.78进行交易。

关注Terra Innovatum Global N.V.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NKLR股票今天的价格是多少？

Terra Innovatum Global N.V.股票今天的定价为4.70。它在4.21 - 4.78范围内交易，昨天的收盘价为4.26，交易量达到614。NKLR的实时价格图表显示了这些更新。

Terra Innovatum Global N.V.股票是否支付股息？

Terra Innovatum Global N.V.目前的价值为4.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.06%和USD。实时查看图表以跟踪NKLR走势。

如何购买NKLR股票？

您可以以4.70的当前价格购买Terra Innovatum Global N.V.股票。订单通常设置在4.70或5.00附近，而614和11.37%显示市场活动。立即关注NKLR的实时图表更新。

如何投资NKLR股票？

投资Terra Innovatum Global N.V.需要考虑年度范围3.73 - 21.90和当前价格4.70。许多人在以4.70或5.00下订单之前，会比较-42.82%和。实时查看NKLR价格图表，了解每日变化。

Terra Innovatum Global N.V.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Terra Innovatum Global N.V.的最高价格是21.90。在3.73 - 21.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Terra Innovatum Global N.V.的绩效。

Terra Innovatum Global N.V.股票的最低价格是多少？

Terra Innovatum Global N.V.（NKLR）的最低价格为3.73。将其与当前的4.70和3.73 - 21.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NKLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NKLR股票是什么时候拆分的？

Terra Innovatum Global N.V.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.26和-70.06%中可见。

日范围
4.21 4.78
年范围
3.73 21.90
前一天收盘价
4.26
开盘价
4.22
卖价
4.70
买价
5.00
最低价
4.21
最高价
4.78
交易量
614
日变化
10.33%
月变化
-42.82%
6个月变化
-70.06%
年变化
-70.06%
21 十一月, 星期五
13:30
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
13:45
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
15:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
51.0
预测值
50.3
前值
50.3
15:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.0
预测值
49.0
前值
49.0
15:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.5%
预测值
4.7%
前值
4.7%
15:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.4%
预测值
3.6%
前值
3.6%
18:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
417
18:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
549
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值