NKLR: Terra Innovatum Global N.V.

4.70 USD 0.44 (10.33%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NKLR hat sich für heute um 10.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.21 bis zu einem Hoch von 4.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Terra Innovatum Global N.V.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NKLR heute?

Die Aktie von Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) notiert heute bei 4.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.21 - 4.78 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 4.26 und das Handelsvolumen erreichte 614. Das Live-Chart von NKLR zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NKLR Dividenden?

Terra Innovatum Global N.V. wird derzeit mit 4.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -70.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NKLR zu verfolgen.

Wie kaufe ich NKLR-Aktien?

Sie können Aktien von Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) zum aktuellen Kurs von 4.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.70 oder 5.00 platziert, während 614 und 11.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NKLR auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NKLR-Aktien?

Bei einer Investition in Terra Innovatum Global N.V. müssen die jährliche Spanne 3.73 - 21.90 und der aktuelle Kurs 4.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -42.82% und -70.06%, bevor sie Orders zu 4.70 oder 5.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NKLR.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Terra Innovatum Global N.V.?

Der höchste Kurs von Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) im vergangenen Jahr lag bei 21.90. Innerhalb von 3.73 - 21.90 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 4.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Terra Innovatum Global N.V. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Terra Innovatum Global N.V.?

Der niedrigste Kurs von Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) im Laufe des Jahres betrug 3.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.70 und der Spanne 3.73 - 21.90 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NKLR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NKLR statt?

Terra Innovatum Global N.V. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 4.26 und -70.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
4.21 4.78
Jahresspanne
3.73 21.90
Vorheriger Schlusskurs
4.26
Eröffnung
4.22
Bid
4.70
Ask
5.00
Tief
4.21
Hoch
4.78
Volumen
614
Tagesänderung
10.33%
Monatsänderung
-42.82%
6-Monatsänderung
-70.06%
Jahresänderung
-70.06%
