NKLR: Terra Innovatum Global N.V.

4.70 USD 0.44 (10.33%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NKLR за сегодня изменился на 10.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.21, а максимальная — 4.78.

Следите за динамикой Terra Innovatum Global N.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NKLR сегодня?

Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) сегодня оценивается на уровне 4.70. Инструмент торгуется в пределах 4.21 - 4.78, вчерашнее закрытие составило 4.26, а торговый объем достиг 614. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NKLR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Terra Innovatum Global N.V.?

Terra Innovatum Global N.V. в настоящее время оценивается в 4.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -70.06% и USD. Отслеживайте движения NKLR на графике в реальном времени.

Как купить акции NKLR?

Вы можете купить акции Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) по текущей цене 4.70. Ордера обычно размещаются около 4.70 или 5.00, тогда как 614 и 11.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NKLR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NKLR?

Инвестирование в Terra Innovatum Global N.V. предполагает учет годового диапазона 3.73 - 21.90 и текущей цены 4.70. Многие сравнивают -42.82% и -70.06% перед размещением ордеров на 4.70 или 5.00. Изучайте ежедневные изменения цены NKLR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Terra Innovatum Global N.V.?

Самая высокая цена Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) за последний год составила 21.90. Акции заметно колебались в пределах 3.73 - 21.90, сравнение с 4.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Terra Innovatum Global N.V. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Terra Innovatum Global N.V.?

Самая низкая цена Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) за год составила 3.73. Сравнение с текущими 4.70 и 3.73 - 21.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NKLR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NKLR?

В прошлом Terra Innovatum Global N.V. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.26 и -70.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.21 4.78
Годовой диапазон
3.73 21.90
Предыдущее закрытие
4.26
Open
4.22
Bid
4.70
Ask
5.00
Low
4.21
High
4.78
Объем
614
Дневное изменение
10.33%
Месячное изменение
-42.82%
6-месячное изменение
-70.06%
Годовое изменение
-70.06%
21 ноября, пятница
13:30
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
13:45
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
15:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.0
Прог.
50.3
Пред.
50.3
15:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.0
Прог.
49.0
Пред.
49.0
15:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
4.5%
Прог.
4.7%
Пред.
4.7%
15:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
3.4%
Прог.
3.6%
Пред.
3.6%
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
417
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.