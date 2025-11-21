- Обзор рынка
NKLR: Terra Innovatum Global N.V.
Курс NKLR за сегодня изменился на 10.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.21, а максимальная — 4.78.
Следите за динамикой Terra Innovatum Global N.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NKLR сегодня?
Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) сегодня оценивается на уровне 4.70. Инструмент торгуется в пределах 4.21 - 4.78, вчерашнее закрытие составило 4.26, а торговый объем достиг 614. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NKLR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Terra Innovatum Global N.V.?
Terra Innovatum Global N.V. в настоящее время оценивается в 4.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -70.06% и USD. Отслеживайте движения NKLR на графике в реальном времени.
Как купить акции NKLR?
Вы можете купить акции Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) по текущей цене 4.70. Ордера обычно размещаются около 4.70 или 5.00, тогда как 614 и 11.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NKLR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NKLR?
Инвестирование в Terra Innovatum Global N.V. предполагает учет годового диапазона 3.73 - 21.90 и текущей цены 4.70. Многие сравнивают -42.82% и -70.06% перед размещением ордеров на 4.70 или 5.00. Изучайте ежедневные изменения цены NKLR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Terra Innovatum Global N.V.?
Самая высокая цена Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) за последний год составила 21.90. Акции заметно колебались в пределах 3.73 - 21.90, сравнение с 4.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Terra Innovatum Global N.V. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Terra Innovatum Global N.V.?
Самая низкая цена Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) за год составила 3.73. Сравнение с текущими 4.70 и 3.73 - 21.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NKLR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NKLR?
В прошлом Terra Innovatum Global N.V. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.26 и -70.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.26
- Open
- 4.22
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Low
- 4.21
- High
- 4.78
- Объем
- 614
- Дневное изменение
- 10.33%
- Месячное изменение
- -42.82%
- 6-месячное изменение
- -70.06%
- Годовое изменение
- -70.06%
