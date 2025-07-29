Dövizler / NEO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NEO: NeoGenomics Inc
8.52 USD 0.10 (1.16%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NEO fiyatı bugün -1.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.39 ve Yüksek fiyatı olarak 8.72 aralığında işlem gördü.
NeoGenomics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEO haberleri
- TD Cowen, yeni ürün görünümü nedeniyle Neogenomics hedef fiyatını 12 dolara yükseltti
- InvestingPro’nun Temmuz Ayı Gerçek Değer Uyarısı Sonrası NeoGenomics %65 Yükseldi
- NeoGenomics soars 65% after InvestingPro’s July Fair Value alert
- Neogenomics stock price target raised to $11 from $6.50 at Stephens
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Why Is NeoGenomics Stock Soaring Friday - Natera (NASDAQ:NTRA)
- Neogenomics stock price target raised to $14 from $8 at Needham after patent win
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- NeoGenomics stock soars after court invalidates Natera’s patent claims
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Tempus' Key Acquisitions Strengthen Its AI Healthcare Leadership
- Stifel raises Neo Performance Materials stock price target to C$22 on EBITDA beat
- BKV Corporation Q2 2025 slides: closed-loop strategy drives growth, Bedrock acquisition pending
- Adaptive Biotechnologies Q2 2025 slides: MRD business achieves profitability milestone
- Watch Out! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Down 29.2% in 4 Weeks, Here's Why NeoGenomics (NEO) Looks Ripe for a Turnaround
- NeoGenomics launches blood-based cancer profiling test for solid tumors
- Neogenomics stock rating downgraded to Neutral by BTIG on execution concerns
- NeoGenomics, Inc. (NEO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neogenomics stock price target lowered to $8 at Needham on weak guidance
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- William Blair downgrades Neogenomics stock rating to Market Perform
Günlük aralık
8.39 8.72
Yıllık aralık
4.72 19.12
- Önceki kapanış
- 8.62
- Açılış
- 8.62
- Satış
- 8.52
- Alış
- 8.82
- Düşük
- 8.39
- Yüksek
- 8.72
- Hacim
- 4.513 K
- Günlük değişim
- -1.16%
- Aylık değişim
- -2.63%
- 6 aylık değişim
- -8.97%
- Yıllık değişim
- -42.39%
21 Eylül, Pazar