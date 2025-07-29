Divisas / NEO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NEO: NeoGenomics Inc
8.11 USD 0.12 (1.50%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NEO de hoy ha cambiado un 1.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.89, mientras que el máximo ha alcanzado 8.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NeoGenomics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEO News
- TD Cowen eleva precio objetivo de Neogenomics a $12 por perspectiva de nuevos productos
- TD Cowen eleva el precio objetivo de Neogenomics a 12 dólares por perspectivas de nuevos productos
- NeoGenomics se dispara un 65% tras la alerta de Valor razonable de InvestingPro en julio
- NeoGenomics sube 65% tras alerta de Valor razonable de InvestingPro en julio
- NeoGenomics soars 65% after InvestingPro’s July Fair Value alert
- Neogenomics stock price target raised to $11 from $6.50 at Stephens
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Why Is NeoGenomics Stock Soaring Friday - Natera (NASDAQ:NTRA)
- Neogenomics stock price target raised to $14 from $8 at Needham after patent win
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- NeoGenomics stock soars after court invalidates Natera’s patent claims
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Tempus' Key Acquisitions Strengthen Its AI Healthcare Leadership
- Stifel raises Neo Performance Materials stock price target to C$22 on EBITDA beat
- BKV Corporation Q2 2025 slides: closed-loop strategy drives growth, Bedrock acquisition pending
- Adaptive Biotechnologies Q2 2025 slides: MRD business achieves profitability milestone
- Watch Out! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Down 29.2% in 4 Weeks, Here's Why NeoGenomics (NEO) Looks Ripe for a Turnaround
- NeoGenomics launches blood-based cancer profiling test for solid tumors
- Neogenomics stock rating downgraded to Neutral by BTIG on execution concerns
- NeoGenomics, Inc. (NEO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neogenomics stock price target lowered to $8 at Needham on weak guidance
Rango diario
7.89 8.45
Rango anual
4.72 19.12
- Cierres anteriores
- 7.99
- Open
- 7.98
- Bid
- 8.11
- Ask
- 8.41
- Low
- 7.89
- High
- 8.45
- Volumen
- 5.344 K
- Cambio diario
- 1.50%
- Cambio mensual
- -7.31%
- Cambio a 6 meses
- -13.35%
- Cambio anual
- -45.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B