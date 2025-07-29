Валюты / NEO
NEO: NeoGenomics Inc
7.99 USD 0.09 (1.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEO за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.85, а максимальная — 8.15.
Следите за динамикой NeoGenomics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NEO
- TD Cowen повысил целевую цену акций Neogenomics до $12 на фоне новых продуктов
- NeoGenomics взлетает на 65% после июльского сигнала о справедливой стоимости от InvestingPro
- NeoGenomics soars 65% after InvestingPro’s July Fair Value alert
- Neogenomics stock price target raised to $11 from $6.50 at Stephens
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Why Is NeoGenomics Stock Soaring Friday - Natera (NASDAQ:NTRA)
- Neogenomics stock price target raised to $14 from $8 at Needham after patent win
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- NeoGenomics stock soars after court invalidates Natera’s patent claims
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Tempus' Key Acquisitions Strengthen Its AI Healthcare Leadership
- Stifel raises Neo Performance Materials stock price target to C$22 on EBITDA beat
- BKV Corporation Q2 2025 slides: closed-loop strategy drives growth, Bedrock acquisition pending
- Adaptive Biotechnologies Q2 2025 slides: MRD business achieves profitability milestone
- Watch Out! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Down 29.2% in 4 Weeks, Here's Why NeoGenomics (NEO) Looks Ripe for a Turnaround
- NeoGenomics launches blood-based cancer profiling test for solid tumors
- Neogenomics stock rating downgraded to Neutral by BTIG on execution concerns
- NeoGenomics, Inc. (NEO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neogenomics stock price target lowered to $8 at Needham on weak guidance
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- William Blair downgrades Neogenomics stock rating to Market Perform
Дневной диапазон
7.85 8.15
Годовой диапазон
4.72 19.12
- Предыдущее закрытие
- 8.08
- Open
- 8.07
- Bid
- 7.99
- Ask
- 8.29
- Low
- 7.85
- High
- 8.15
- Объем
- 3.487 K
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- -8.69%
- 6-месячное изменение
- -14.64%
- Годовое изменение
- -45.98%
