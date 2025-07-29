通貨 / NEO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NEO: NeoGenomics Inc
8.62 USD 0.51 (6.29%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NEOの今日の為替レートは、6.29%変化しました。日中、通貨は1あたり8.19の安値と8.70の高値で取引されました。
NeoGenomics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEO News
- TD Cowen、新製品見通しでNeogenomicsの目標株価を12ドルに引き上げ
- InvestingProの7月の適正価値アラート後、NeoGenomicsが65%急騰
- NeoGenomics soars 65% after InvestingPro’s July Fair Value alert
- Neogenomics stock price target raised to $11 from $6.50 at Stephens
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Why Is NeoGenomics Stock Soaring Friday - Natera (NASDAQ:NTRA)
- Neogenomics stock price target raised to $14 from $8 at Needham after patent win
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- NeoGenomics stock soars after court invalidates Natera’s patent claims
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Tempus' Key Acquisitions Strengthen Its AI Healthcare Leadership
- Stifel raises Neo Performance Materials stock price target to C$22 on EBITDA beat
- BKV Corporation Q2 2025 slides: closed-loop strategy drives growth, Bedrock acquisition pending
- Adaptive Biotechnologies Q2 2025 slides: MRD business achieves profitability milestone
- Watch Out! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Down 29.2% in 4 Weeks, Here's Why NeoGenomics (NEO) Looks Ripe for a Turnaround
- NeoGenomics launches blood-based cancer profiling test for solid tumors
- Neogenomics stock rating downgraded to Neutral by BTIG on execution concerns
- NeoGenomics, Inc. (NEO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neogenomics stock price target lowered to $8 at Needham on weak guidance
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- William Blair downgrades Neogenomics stock rating to Market Perform
1日のレンジ
8.19 8.70
1年のレンジ
4.72 19.12
- 以前の終値
- 8.11
- 始値
- 8.22
- 買値
- 8.62
- 買値
- 8.92
- 安値
- 8.19
- 高値
- 8.70
- 出来高
- 4.750 K
- 1日の変化
- 6.29%
- 1ヶ月の変化
- -1.49%
- 6ヶ月の変化
- -7.91%
- 1年の変化
- -41.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K