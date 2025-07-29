Währungen / NEO
NEO: NeoGenomics Inc
8.55 USD 0.07 (0.81%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEO hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.39 bis zu einem Hoch von 8.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die NeoGenomics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEO News
- Neogenomics: TD Cowen hebt Kursziel dank neuer Produktpipeline auf 12 US-Dollar an
- NeoGenomics: Aktie legt nach Fair-Value-Analyse um 65 % zu
- NeoGenomics soars 65% after InvestingPro’s July Fair Value alert
- Neogenomics stock price target raised to $11 from $6.50 at Stephens
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Why Is NeoGenomics Stock Soaring Friday - Natera (NASDAQ:NTRA)
- Neogenomics stock price target raised to $14 from $8 at Needham after patent win
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- NeoGenomics stock soars after court invalidates Natera’s patent claims
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Tempus' Key Acquisitions Strengthen Its AI Healthcare Leadership
- Stifel raises Neo Performance Materials stock price target to C$22 on EBITDA beat
- BKV Corporation Q2 2025 slides: closed-loop strategy drives growth, Bedrock acquisition pending
- Adaptive Biotechnologies Q2 2025 slides: MRD business achieves profitability milestone
- Watch Out! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Down 29.2% in 4 Weeks, Here's Why NeoGenomics (NEO) Looks Ripe for a Turnaround
- NeoGenomics launches blood-based cancer profiling test for solid tumors
- Neogenomics stock rating downgraded to Neutral by BTIG on execution concerns
- NeoGenomics, Inc. (NEO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neogenomics stock price target lowered to $8 at Needham on weak guidance
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- William Blair downgrades Neogenomics stock rating to Market Perform
Tagesspanne
8.39 8.62
Jahresspanne
4.72 19.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.62
- Eröffnung
- 8.62
- Bid
- 8.55
- Ask
- 8.85
- Tief
- 8.39
- Hoch
- 8.62
- Volumen
- 104
- Tagesänderung
- -0.81%
- Monatsänderung
- -2.29%
- 6-Monatsänderung
- -8.65%
- Jahresänderung
- -42.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K