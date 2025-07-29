KurseKategorien
Währungen / NEO
NEO: NeoGenomics Inc

8.55 USD 0.07 (0.81%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NEO hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.39 bis zu einem Hoch von 8.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die NeoGenomics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
8.39 8.62
Jahresspanne
4.72 19.12
Vorheriger Schlusskurs
8.62
Eröffnung
8.62
Bid
8.55
Ask
8.85
Tief
8.39
Hoch
8.62
Volumen
104
Tagesänderung
-0.81%
Monatsänderung
-2.29%
6-Monatsänderung
-8.65%
Jahresänderung
-42.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K