货币 / NEO
NEO: NeoGenomics Inc
8.16 USD 0.17 (2.13%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NEO汇率已更改2.13%。当日，交易品种以低点7.89和高点8.24进行交易。
关注NeoGenomics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEO新闻
- TD Cowen上调Neogenomics目标价至12美元，看好新产品前景
- NeoGenomics股价在InvestingPro 7月公允价值提醒后飙升65%
- NeoGenomics soars 65% after InvestingPro’s July Fair Value alert
- Neogenomics stock price target raised to $11 from $6.50 at Stephens
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Why Is NeoGenomics Stock Soaring Friday - Natera (NASDAQ:NTRA)
- Neogenomics stock price target raised to $14 from $8 at Needham after patent win
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- NeoGenomics stock soars after court invalidates Natera’s patent claims
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Tempus' Key Acquisitions Strengthen Its AI Healthcare Leadership
- Stifel raises Neo Performance Materials stock price target to C$22 on EBITDA beat
- BKV Corporation Q2 2025 slides: closed-loop strategy drives growth, Bedrock acquisition pending
- Adaptive Biotechnologies Q2 2025 slides: MRD business achieves profitability milestone
- Watch Out! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Down 29.2% in 4 Weeks, Here's Why NeoGenomics (NEO) Looks Ripe for a Turnaround
- NeoGenomics launches blood-based cancer profiling test for solid tumors
- Neogenomics stock rating downgraded to Neutral by BTIG on execution concerns
- NeoGenomics, Inc. (NEO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neogenomics stock price target lowered to $8 at Needham on weak guidance
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- William Blair downgrades Neogenomics stock rating to Market Perform
日范围
7.89 8.24
年范围
4.72 19.12
- 前一天收盘价
- 7.99
- 开盘价
- 7.98
- 卖价
- 8.16
- 买价
- 8.46
- 最低价
- 7.89
- 最高价
- 8.24
- 交易量
- 1.941 K
- 日变化
- 2.13%
- 月变化
- -6.74%
- 6个月变化
- -12.82%
- 年变化
- -44.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值