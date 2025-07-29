통화 / NEO
NEO: NeoGenomics Inc
8.52 USD 0.10 (1.16%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NEO 환율이 오늘 -1.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.39이고 고가는 8.72이었습니다.
NeoGenomics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NEO News
일일 변동 비율
8.39 8.72
년간 변동
4.72 19.12
- 이전 종가
- 8.62
- 시가
- 8.62
- Bid
- 8.52
- Ask
- 8.82
- 저가
- 8.39
- 고가
- 8.72
- 볼륨
- 4.513 K
- 일일 변동
- -1.16%
- 월 변동
- -2.63%
- 6개월 변동
- -8.97%
- 년간 변동율
- -42.39%
20 9월, 토요일