Valute / NEO
NEO: NeoGenomics Inc
8.52 USD 0.10 (1.16%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEO ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.39 e ad un massimo di 8.72.
Segui le dinamiche di NeoGenomics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.39 8.72
Intervallo Annuale
4.72 19.12
- Chiusura Precedente
- 8.62
- Apertura
- 8.62
- Bid
- 8.52
- Ask
- 8.82
- Minimo
- 8.39
- Massimo
- 8.72
- Volume
- 4.513 K
- Variazione giornaliera
- -1.16%
- Variazione Mensile
- -2.63%
- Variazione Semestrale
- -8.97%
- Variazione Annuale
- -42.39%
20 settembre, sabato