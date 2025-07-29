Moedas / NEO
NEO: NeoGenomics Inc
8.44 USD 0.33 (4.07%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NEO para hoje mudou para 4.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.19 e o mais alto foi 8.45.
Veja a dinâmica do par de moedas NeoGenomics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.19 8.45
Faixa anual
4.72 19.12
- Fechamento anterior
- 8.11
- Open
- 8.22
- Bid
- 8.44
- Ask
- 8.74
- Low
- 8.19
- High
- 8.45
- Volume
- 1.309 K
- Mudança diária
- 4.07%
- Mudança mensal
- -3.54%
- Mudança de 6 meses
- -9.83%
- Mudança anual
- -42.93%
