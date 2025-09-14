FiyatlarBölümler
Dövizler / NEM
NEM: Newmont Corporation

81.72 USD 3.41 (4.35%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEM fiyatı bugün 4.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.50 ve Yüksek fiyatı olarak 82.05 aralığında işlem gördü.

Newmont Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
78.50 82.05
Yıllık aralık
36.86 82.05
Önceki kapanış
78.31
Açılış
78.63
Satış
81.72
Alış
82.02
Düşük
78.50
Yüksek
82.05
Hacim
23.859 K
Günlük değişim
4.35%
Aylık değişim
9.00%
6 aylık değişim
68.84%
Yıllık değişim
51.90%
21 Eylül, Pazar