NEM: Newmont Corporation
81.72 USD 3.41 (4.35%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NEM 환율이 오늘 4.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 78.50이고 고가는 82.05이었습니다.
Newmont Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NEM News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- 앵글로골드 아샨티, 주당 67.68달러로 사상 최고치 경신
- Newmont sells entire Orla stake for about $439 million in divestiture push
- 뉴몬트 골드코프, 주당 80.08달러로 52주 최고치 기록
- Newmont Goldcorp stock hits 52-week high at 80.08 USD
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 뉴몬트, 올라 마이닝 지분 4억 3,900만 달러에 매각
- Newmont sells Orla Mining stake for $439 million
- If You Invested $1000 in Newmont Corporation a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Emcor Stock, Hims & Hers, SiTime Among New Stocks On IBD Watchlists
- 호주 기술주, 경기 민감주, Fed 완화에 따른 실적 개선 전망: Macquarie
- Australian tech, cyclical stocks set to outperform as Fed eases: Macquarie
- Gold slips on Fed rate move, but investor worries about inflation and more persist
- Wheaton Precious Metals: Impressive Past Returns, Limited Future Upside (NYSE:WPM)
- Newmont Agrees to Divest Coffee Project in Yukon for $150M
- Newmont Corporation (NEM) Presents at Mining Forum Americas 2025 Call (Transcript)
- Is Newmont Stock Still a Buy After a 36% Rally in 3 Months?
- Does Kinross Gold's 49% Surge in 3 Months Justify Buying it Now?
- '매그 7' 압도하는 금광 ETF의 놀라운 수익률
- 뉴몬트의 미다스 손길: 흙을 106% YTD 금메달로, 반면 S&P 500은 동메달에 만족
- Newmont Corporation (NEM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- 뉴몬트, 유콘 커피 프로젝트 최대 1억 5천만 달러에 매각
- Newmont to sell Coffee Project in Yukon for up to $150 million
- Barrick Unlocks Value From Hemlo Sale: Will It Support Capital Plans?
일일 변동 비율
78.50 82.05
년간 변동
36.86 82.05
- 이전 종가
- 78.31
- 시가
- 78.63
- Bid
- 81.72
- Ask
- 82.02
- 저가
- 78.50
- 고가
- 82.05
- 볼륨
- 23.859 K
- 일일 변동
- 4.35%
- 월 변동
- 9.00%
- 6개월 변동
- 68.84%
- 년간 변동율
- 51.90%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K