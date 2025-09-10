KurseKategorien
Währungen / NEM
Zurück zum Aktien

NEM: Newmont Corporation

78.31 USD 0.39 (0.50%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NEM hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.02 bis zu einem Hoch von 78.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Newmont Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NEM News

Tagesspanne
77.02 78.40
Jahresspanne
36.86 80.06
Vorheriger Schlusskurs
78.70
Eröffnung
77.78
Bid
78.31
Ask
78.61
Tief
77.02
Hoch
78.40
Volumen
17.006 K
Tagesänderung
-0.50%
Monatsänderung
4.46%
6-Monatsänderung
61.80%
Jahresänderung
45.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K