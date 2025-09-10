Währungen / NEM
NEM: Newmont Corporation
78.31 USD 0.39 (0.50%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEM hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.02 bis zu einem Hoch von 78.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Newmont Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEM News
- Emcor Stock, Hims & Hers, SiTime Among New Stocks On IBD Watchlists
- EQS-News: Goldexplorer expandiert - zwei starke News, ein klarer Kurs (deutsch)
- Macquarie: Jetzt kommen Australiens Techs und Zykliker
- Australian tech, cyclical stocks set to outperform as Fed eases: Macquarie
- Gold slips on Fed rate move, but investor worries about inflation and more persist
- Wheaton Precious Metals: Impressive Past Returns, Limited Future Upside (NYSE:WPM)
- Newmont Agrees to Divest Coffee Project in Yukon for $150M
- Newmont Corporation (NEM) Presents at Mining Forum Americas 2025 Call (Transcript)
- Is Newmont Stock Still a Buy After a 36% Rally in 3 Months?
- Does Kinross Gold's 49% Surge in 3 Months Justify Buying it Now?
- Newmont Corporation (NEM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Newmont veräußert Coffee-Projekt in Kanada für bis zu 150 Millionen US-Dollar
- Newmont to sell Coffee Project in Yukon for up to $150 million
- Barrick Unlocks Value From Hemlo Sale: Will It Support Capital Plans?
- Zacks Industry Outlook Highlights Newmont Mining, Agnico Eagle Mines, Barrick Mining, Franco-Nevada and Kinross Gold
- Gold Miners Cut Direct Emissions, But ESG Intensity Worsens, Report - Barrick Mining (NYSE:B), Anglogold Ashanti (NYSE:AU)
- Get On the Gold Train With This Soaring ETF
- Gold sizzles — really sizzles — before Fed decision
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Carney Cuts The Red Tape, Unveils Over $43 Billion In Flagship Projects - Foran Mining (OTC:FMCXF), Newmont (NYSE:NEM)
- Newmont Corporation (NEM) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Goldman refreshes its gold stocks outlook for 2025
- Agnico Eagle Trades at a Premium Valuation: What Should Investors Do?
- Newmont applies for voluntary delisting from Toronto Stock Exchange
Tagesspanne
77.02 78.40
Jahresspanne
36.86 80.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.70
- Eröffnung
- 77.78
- Bid
- 78.31
- Ask
- 78.61
- Tief
- 77.02
- Hoch
- 78.40
- Volumen
- 17.006 K
- Tagesänderung
- -0.50%
- Monatsänderung
- 4.46%
- 6-Monatsänderung
- 61.80%
- Jahresänderung
- 45.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K