Валюты / NEM
NEM: Newmont Corporation
79.03 USD 0.34 (0.43%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEM за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.13, а максимальная — 79.62.
Следите за динамикой Newmont Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NEM
Дневной диапазон
78.13 79.62
Годовой диапазон
36.86 80.06
- Предыдущее закрытие
- 79.37
- Open
- 79.33
- Bid
- 79.03
- Ask
- 79.33
- Low
- 78.13
- High
- 79.62
- Объем
- 15.172 K
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 5.42%
- 6-месячное изменение
- 63.29%
- Годовое изменение
- 46.90%
