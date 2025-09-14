QuotazioniSezioni
NEM: Newmont Corporation

81.72 USD 3.41 (4.35%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NEM ha avuto una variazione del 4.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.50 e ad un massimo di 82.05.

Intervallo Giornaliero
78.50 82.05
Intervallo Annuale
36.86 82.05
Chiusura Precedente
78.31
Apertura
78.63
Bid
81.72
Ask
82.02
Minimo
78.50
Massimo
82.05
Volume
23.859 K
Variazione giornaliera
4.35%
Variazione Mensile
9.00%
Variazione Semestrale
68.84%
Variazione Annuale
51.90%
