NEM: Newmont Corporation
81.72 USD 3.41 (4.35%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEM ha avuto una variazione del 4.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.50 e ad un massimo di 82.05.
Segui le dinamiche di Newmont Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NEM News
Intervallo Giornaliero
78.50 82.05
Intervallo Annuale
36.86 82.05
- Chiusura Precedente
- 78.31
- Apertura
- 78.63
- Bid
- 81.72
- Ask
- 82.02
- Minimo
- 78.50
- Massimo
- 82.05
- Volume
- 23.859 K
- Variazione giornaliera
- 4.35%
- Variazione Mensile
- 9.00%
- Variazione Semestrale
- 68.84%
- Variazione Annuale
- 51.90%
20 settembre, sabato