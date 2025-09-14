Devises / NEM
NEM: Newmont Corporation
81.72 USD 3.41 (4.35%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NEM a changé de 4.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.50 et à un maximum de 82.05.
Suivez la dynamique Newmont Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NEM Nouvelles
Range quotidien
78.50 82.05
Range Annuel
36.86 82.05
- Clôture Précédente
- 78.31
- Ouverture
- 78.63
- Bid
- 81.72
- Ask
- 82.02
- Plus Bas
- 78.50
- Plus Haut
- 82.05
- Volume
- 23.859 K
- Changement quotidien
- 4.35%
- Changement Mensuel
- 9.00%
- Changement à 6 Mois
- 68.84%
- Changement Annuel
- 51.90%
20 septembre, samedi