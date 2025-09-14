CotationsSections
NEM: Newmont Corporation

81.72 USD 3.41 (4.35%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NEM a changé de 4.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.50 et à un maximum de 82.05.

Suivez la dynamique Newmont Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
78.50 82.05
Range Annuel
36.86 82.05
Clôture Précédente
78.31
Ouverture
78.63
Bid
81.72
Ask
82.02
Plus Bas
78.50
Plus Haut
82.05
Volume
23.859 K
Changement quotidien
4.35%
Changement Mensuel
9.00%
Changement à 6 Mois
68.84%
Changement Annuel
51.90%
