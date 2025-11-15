NCEL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Newcelx Ltd. hisse senedi 3.490 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 3.260 - 3.510 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 3.430 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 74 değerine ulaştı. NCEL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Newcelx Ltd. hisse senedi temettü ödüyor mu? Newcelx Ltd. hisse senedi şu anda 3.490 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -31.30% ve USD değerlerini izler. NCEL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NCEL hisse senedi nasıl alınır? Newcelx Ltd. hisselerini şu anki 3.490 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 3.490 ve Ask 3.520 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 74 ve günlük değişim oranı 2.95% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NCEL fiyat hareketlerini takip edin.

NCEL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Newcelx Ltd. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 3.260 - 7.640 ve mevcut fiyatı 3.490 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 3.490 veya Ask 3.520 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -39.09% ve 6 aylık değişim oranı -31.30% değerlerini karşılaştırır. NCEL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Newcelx Ltd. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Newcelx Ltd. hisse senedi yıllık olarak 7.640 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 3.260 - 7.640). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 3.430 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Newcelx Ltd. performansını takip edin.

Newcelx Ltd. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Newcelx Ltd. (NCEL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 3.260 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 3.490 ve hareket ettiği yıllık aralık 3.260 - 7.640 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NCEL fiyat hareketlerini izleyin.