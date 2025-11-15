- Visão do mercado
NCEL: Newcelx Ltd.
A taxa do NCEL para hoje mudou para 1.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.260 e o mais alto foi 3.510.
Veja a dinâmica do par de moedas Newcelx Ltd.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NCEL hoje?
Hoje Newcelx Ltd. (NCEL) está avaliado em 3.490. O instrumento é negociado dentro de 3.260 - 3.510, o fechamento de ontem foi 3.430, e o volume de negociação atingiu 74. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NCEL em tempo real.
As ações de Newcelx Ltd. pagam dividendos?
Atualmente Newcelx Ltd. está avaliado em 3.490. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -31.30% e USD. Monitore os movimentos de NCEL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NCEL?
Você pode comprar ações de Newcelx Ltd. (NCEL) pelo preço atual 3.490. Ordens geralmente são executadas perto de 3.490 ou 3.520, enquanto 74 e 2.95% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NCEL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NCEL?
Investir em Newcelx Ltd. envolve considerar a faixa anual 3.260 - 7.640 e o preço atual 3.490. Muitos comparam -39.09% e -31.30% antes de enviar ordens em 3.490 ou 3.520. Estude as mudanças diárias de preço de NCEL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Newcelx Ltd.?
O maior preço de Newcelx Ltd. (NCEL) no último ano foi 7.640. As ações oscilaram bastante dentro de 3.260 - 7.640, e a comparação com 3.430 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Newcelx Ltd. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Newcelx Ltd.?
O menor preço de Newcelx Ltd. (NCEL) no ano foi 3.260. A comparação com o preço atual 3.490 e 3.260 - 7.640 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NCEL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NCEL?
No passado Newcelx Ltd. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 3.430 e -31.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 3.430
- Open
- 3.390
- Bid
- 3.490
- Ask
- 3.520
- Low
- 3.260
- High
- 3.510
- Volume
- 74
- Mudança diária
- 1.75%
- Mudança mensal
- -39.09%
- Mudança de 6 meses
- -31.30%
- Mudança anual
- -31.30%