- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NCEL: Newcelx Ltd.
Il tasso di cambio NCEL ha avuto una variazione del 1.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.260 e ad un massimo di 3.510.
Segui le dinamiche di Newcelx Ltd.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NCEL oggi?
Oggi le azioni Newcelx Ltd. sono prezzate a 3.490. Viene scambiato all'interno di 3.260 - 3.510, la chiusura di ieri è stata 3.430 e il volume degli scambi ha raggiunto 74. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NCEL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Newcelx Ltd. pagano dividendi?
Newcelx Ltd. è attualmente valutato a 3.490. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -31.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NCEL.
Come acquistare azioni NCEL?
Puoi acquistare azioni Newcelx Ltd. al prezzo attuale di 3.490. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 3.490 o 3.520, mentre 74 e 2.95% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NCEL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NCEL?
Investire in Newcelx Ltd. implica considerare l'intervallo annuale 3.260 - 7.640 e il prezzo attuale 3.490. Molti confrontano -39.09% e -31.30% prima di effettuare ordini su 3.490 o 3.520. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NCEL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Newcelx Ltd.?
Il prezzo massimo di Newcelx Ltd. nell'ultimo anno è stato 7.640. All'interno di 3.260 - 7.640, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 3.430 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Newcelx Ltd. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Newcelx Ltd.?
Il prezzo più basso di Newcelx Ltd. (NCEL) nel corso dell'anno è stato 3.260. Confrontandolo con gli attuali 3.490 e 3.260 - 7.640 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NCEL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NCEL?
Newcelx Ltd. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 3.430 e -31.30%.
- Chiusura Precedente
- 3.430
- Apertura
- 3.390
- Bid
- 3.490
- Ask
- 3.520
- Minimo
- 3.260
- Massimo
- 3.510
- Volume
- 74
- Variazione giornaliera
- 1.75%
- Variazione Mensile
- -39.09%
- Variazione Semestrale
- -31.30%
- Variazione Annuale
- -31.30%