NCEL: Newcelx Ltd.

3.490 USD 0.060 (1.75%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NCEL ha avuto una variazione del 1.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.260 e ad un massimo di 3.510.

Segui le dinamiche di Newcelx Ltd.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NCEL oggi?

Oggi le azioni Newcelx Ltd. sono prezzate a 3.490. Viene scambiato all'interno di 3.260 - 3.510, la chiusura di ieri è stata 3.430 e il volume degli scambi ha raggiunto 74. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NCEL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Newcelx Ltd. pagano dividendi?

Newcelx Ltd. è attualmente valutato a 3.490. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -31.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NCEL.

Come acquistare azioni NCEL?

Puoi acquistare azioni Newcelx Ltd. al prezzo attuale di 3.490. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 3.490 o 3.520, mentre 74 e 2.95% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NCEL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NCEL?

Investire in Newcelx Ltd. implica considerare l'intervallo annuale 3.260 - 7.640 e il prezzo attuale 3.490. Molti confrontano -39.09% e -31.30% prima di effettuare ordini su 3.490 o 3.520. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NCEL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Newcelx Ltd.?

Il prezzo massimo di Newcelx Ltd. nell'ultimo anno è stato 7.640. All'interno di 3.260 - 7.640, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 3.430 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Newcelx Ltd. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Newcelx Ltd.?

Il prezzo più basso di Newcelx Ltd. (NCEL) nel corso dell'anno è stato 3.260. Confrontandolo con gli attuali 3.490 e 3.260 - 7.640 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NCEL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NCEL?

Newcelx Ltd. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 3.430 e -31.30%.

Intervallo Giornaliero
3.260 3.510
Intervallo Annuale
3.260 7.640
Chiusura Precedente
3.430
Apertura
3.390
Bid
3.490
Ask
3.520
Minimo
3.260
Massimo
3.510
Volume
74
Variazione giornaliera
1.75%
Variazione Mensile
-39.09%
Variazione Semestrale
-31.30%
Variazione Annuale
-31.30%
15 novembre, sabato