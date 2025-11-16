- Übersicht
NCEL: Newcelx Ltd.
Der Wechselkurs von NCEL hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.260 bis zu einem Hoch von 3.510 gehandelt.
Verfolgen Sie die Newcelx Ltd.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NCEL heute?
Die Aktie von Newcelx Ltd. (NCEL) notiert heute bei 3.490. Sie wird innerhalb einer Spanne von 3.260 - 3.510 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 3.430 und das Handelsvolumen erreichte 74. Das Live-Chart von NCEL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NCEL Dividenden?
Newcelx Ltd. wird derzeit mit 3.490 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -31.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NCEL zu verfolgen.
Wie kaufe ich NCEL-Aktien?
Sie können Aktien von Newcelx Ltd. (NCEL) zum aktuellen Kurs von 3.490 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 3.490 oder 3.520 platziert, während 74 und 2.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NCEL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NCEL-Aktien?
Bei einer Investition in Newcelx Ltd. müssen die jährliche Spanne 3.260 - 7.640 und der aktuelle Kurs 3.490 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -39.09% und -31.30%, bevor sie Orders zu 3.490 oder 3.520 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NCEL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Newcelx Ltd.?
Der höchste Kurs von Newcelx Ltd. (NCEL) im vergangenen Jahr lag bei 7.640. Innerhalb von 3.260 - 7.640 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 3.430 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Newcelx Ltd. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Newcelx Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Newcelx Ltd. (NCEL) im Laufe des Jahres betrug 3.260. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 3.490 und der Spanne 3.260 - 7.640 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NCEL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NCEL statt?
Newcelx Ltd. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 3.430 und -31.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.430
- Eröffnung
- 3.390
- Bid
- 3.490
- Ask
- 3.520
- Tief
- 3.260
- Hoch
- 3.510
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- 1.75%
- Monatsänderung
- -39.09%
- 6-Monatsänderung
- -31.30%
- Jahresänderung
- -31.30%