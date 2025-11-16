- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NCEL: Newcelx Ltd.
Le taux de change de NCEL a changé de 1.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.260 et à un maximum de 3.510.
Suivez la dynamique Newcelx Ltd.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NCEL aujourd'hui ?
L'action Newcelx Ltd. est cotée à 3.490 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.260 - 3.510, a clôturé hier à 3.430 et son volume d'échange a atteint 74. Le graphique en temps réel du cours de NCEL présente ces mises à jour.
L'action Newcelx Ltd. verse-t-elle des dividendes ?
Newcelx Ltd. est actuellement valorisé à 3.490. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -31.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NCEL.
Comment acheter des actions NCEL ?
Vous pouvez acheter des actions Newcelx Ltd. au cours actuel de 3.490. Les ordres sont généralement placés à proximité de 3.490 ou de 3.520, le 74 et le 2.95% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NCEL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NCEL ?
Investir dans Newcelx Ltd. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.260 - 7.640 et le prix actuel 3.490. Beaucoup comparent -39.09% et -31.30% avant de passer des ordres à 3.490 ou 3.520. Consultez le graphique du cours de NCEL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Newcelx Ltd. ?
Le cours le plus élevé de Newcelx Ltd. l'année dernière était 7.640. Au cours de 3.260 - 7.640, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 3.430 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Newcelx Ltd. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Newcelx Ltd. ?
Le cours le plus bas de Newcelx Ltd. (NCEL) sur l'année a été 3.260. Sa comparaison avec 3.490 et 3.260 - 7.640 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NCEL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NCEL a-t-elle été divisée ?
Newcelx Ltd. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 3.430 et -31.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 3.430
- Ouverture
- 3.390
- Bid
- 3.490
- Ask
- 3.520
- Plus Bas
- 3.260
- Plus Haut
- 3.510
- Volume
- 74
- Changement quotidien
- 1.75%
- Changement Mensuel
- -39.09%
- Changement à 6 Mois
- -31.30%
- Changement Annuel
- -31.30%