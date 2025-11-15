- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NCEL: Newcelx Ltd.
El tipo de cambio de NCEL de hoy ha cambiado un 1.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.260, mientras que el máximo ha alcanzado 3.510.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Newcelx Ltd.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NCEL hoy?
Newcelx Ltd. (NCEL) se evalúa hoy en 3.490. El instrumento se negocia dentro de 3.260 - 3.510; el cierre de ayer ha sido 3.430 y el volumen comercial ha alcanzado 74. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NCEL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Newcelx Ltd.?
Newcelx Ltd. se evalúa actualmente en 3.490. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -31.30% y USD. Monitoree los movimientos de NCEL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NCEL?
Puede comprar acciones de Newcelx Ltd. (NCEL) al precio actual de 3.490. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 3.490 o 3.520, mientras que 74 y 2.95% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NCEL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NCEL?
Invertir en Newcelx Ltd. implica tener en cuenta el rango anual 3.260 - 7.640 y el precio actual 3.490. Muchos comparan -39.09% y -31.30% antes de colocar órdenes en 3.490 o 3.520. Estudie los cambios diarios de precios de NCEL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Newcelx Ltd.?
El precio más alto de Newcelx Ltd. (NCEL) en el último año ha sido 7.640. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.260 - 7.640, una comparación con 3.430 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Newcelx Ltd. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Newcelx Ltd.?
El precio más bajo de Newcelx Ltd. (NCEL) para el año ha sido 3.260. La comparación con los actuales 3.490 y 3.260 - 7.640 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NCEL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NCEL?
En el pasado, Newcelx Ltd. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 3.430 y -31.30% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 3.430
- Open
- 3.390
- Bid
- 3.490
- Ask
- 3.520
- Low
- 3.260
- High
- 3.510
- Volumen
- 74
- Cambio diario
- 1.75%
- Cambio mensual
- -39.09%
- Cambio a 6 meses
- -31.30%
- Cambio anual
- -31.30%