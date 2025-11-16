КотировкиРазделы
NCEL: Newcelx Ltd.

3.490 USD 0.060 (1.75%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NCEL за сегодня изменился на 1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.260, а максимальная — 3.510.

Следите за динамикой Newcelx Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NCEL сегодня?

Newcelx Ltd. (NCEL) сегодня оценивается на уровне 3.490. Инструмент торгуется в пределах 3.260 - 3.510, вчерашнее закрытие составило 3.430, а торговый объем достиг 74. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCEL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Newcelx Ltd.?

Newcelx Ltd. в настоящее время оценивается в 3.490. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.30% и USD. Отслеживайте движения NCEL на графике в реальном времени.

Как купить акции NCEL?

Вы можете купить акции Newcelx Ltd. (NCEL) по текущей цене 3.490. Ордера обычно размещаются около 3.490 или 3.520, тогда как 74 и 2.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCEL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NCEL?

Инвестирование в Newcelx Ltd. предполагает учет годового диапазона 3.260 - 7.640 и текущей цены 3.490. Многие сравнивают -39.09% и -31.30% перед размещением ордеров на 3.490 или 3.520. Изучайте ежедневные изменения цены NCEL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Newcelx Ltd.?

Самая высокая цена Newcelx Ltd. (NCEL) за последний год составила 7.640. Акции заметно колебались в пределах 3.260 - 7.640, сравнение с 3.430 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Newcelx Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Newcelx Ltd.?

Самая низкая цена Newcelx Ltd. (NCEL) за год составила 3.260. Сравнение с текущими 3.490 и 3.260 - 7.640 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCEL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NCEL?

В прошлом Newcelx Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.430 и -31.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.260 3.510
Годовой диапазон
3.260 7.640
Предыдущее закрытие
3.430
Open
3.390
Bid
3.490
Ask
3.520
Low
3.260
High
3.510
Объем
74
Дневное изменение
1.75%
Месячное изменение
-39.09%
6-месячное изменение
-31.30%
Годовое изменение
-31.30%
16 ноября, воскресенье