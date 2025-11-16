- Обзор рынка
NCEL: Newcelx Ltd.
Курс NCEL за сегодня изменился на 1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.260, а максимальная — 3.510.
Следите за динамикой Newcelx Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NCEL сегодня?
Newcelx Ltd. (NCEL) сегодня оценивается на уровне 3.490. Инструмент торгуется в пределах 3.260 - 3.510, вчерашнее закрытие составило 3.430, а торговый объем достиг 74. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCEL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Newcelx Ltd.?
Newcelx Ltd. в настоящее время оценивается в 3.490. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.30% и USD. Отслеживайте движения NCEL на графике в реальном времени.
Как купить акции NCEL?
Вы можете купить акции Newcelx Ltd. (NCEL) по текущей цене 3.490. Ордера обычно размещаются около 3.490 или 3.520, тогда как 74 и 2.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCEL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NCEL?
Инвестирование в Newcelx Ltd. предполагает учет годового диапазона 3.260 - 7.640 и текущей цены 3.490. Многие сравнивают -39.09% и -31.30% перед размещением ордеров на 3.490 или 3.520. Изучайте ежедневные изменения цены NCEL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Newcelx Ltd.?
Самая высокая цена Newcelx Ltd. (NCEL) за последний год составила 7.640. Акции заметно колебались в пределах 3.260 - 7.640, сравнение с 3.430 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Newcelx Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Newcelx Ltd.?
Самая низкая цена Newcelx Ltd. (NCEL) за год составила 3.260. Сравнение с текущими 3.490 и 3.260 - 7.640 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCEL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NCEL?
В прошлом Newcelx Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.430 и -31.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.430
- Open
- 3.390
- Bid
- 3.490
- Ask
- 3.520
- Low
- 3.260
- High
- 3.510
- Объем
- 74
- Дневное изменение
- 1.75%
- Месячное изменение
- -39.09%
- 6-месячное изменение
- -31.30%
- Годовое изменение
- -31.30%