NCEL: Newcelx Ltd.
今日NCEL汇率已更改1.75%。当日，交易品种以低点3.260和高点3.510进行交易。
关注Newcelx Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NCEL股票今天的价格是多少？
Newcelx Ltd.股票今天的定价为3.490。它在3.260 - 3.510范围内交易，昨天的收盘价为3.430，交易量达到74。NCEL的实时价格图表显示了这些更新。
Newcelx Ltd.股票是否支付股息？
Newcelx Ltd.目前的价值为3.490。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.30%和USD。实时查看图表以跟踪NCEL走势。
如何购买NCEL股票？
您可以以3.490的当前价格购买Newcelx Ltd.股票。订单通常设置在3.490或3.520附近，而74和2.95%显示市场活动。立即关注NCEL的实时图表更新。
如何投资NCEL股票？
投资Newcelx Ltd.需要考虑年度范围3.260 - 7.640和当前价格3.490。许多人在以3.490或3.520下订单之前，会比较-39.09%和。实时查看NCEL价格图表，了解每日变化。
Newcelx Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Newcelx Ltd.的最高价格是7.640。在3.260 - 7.640内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Newcelx Ltd.的绩效。
Newcelx Ltd.股票的最低价格是多少？
Newcelx Ltd.（NCEL）的最低价格为3.260。将其与当前的3.490和3.260 - 7.640进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NCEL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NCEL股票是什么时候拆分的？
Newcelx Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.430和-31.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.430
- 开盘价
- 3.390
- 卖价
- 3.490
- 买价
- 3.520
- 最低价
- 3.260
- 最高价
- 3.510
- 交易量
- 74
- 日变化
- 1.75%
- 月变化
- -39.09%
- 6个月变化
- -31.30%
- 年变化
- -31.30%