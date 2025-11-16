クォートセクション
通貨 / NCEL
株に戻る

NCEL: Newcelx Ltd.

3.490 USD 0.060 (1.75%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NCELの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり3.260の安値と3.510の高値で取引されました。

Newcelx Ltd.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

NCEL株の現在の価格は？

Newcelx Ltd.の株価は本日3.490です。3.260 - 3.510内で取引され、前日の終値は3.430、取引量は74に達しました。NCELのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Newcelx Ltd.の株は配当を出しますか？

Newcelx Ltd.の現在の価格は3.490です。配当方針は会社によりますが、投資家は-31.30%やUSDにも注目します。NCELの動きはライブチャートで確認できます。

NCEL株を買う方法は？

Newcelx Ltd.の株は現在3.490で購入可能です。注文は通常3.490または3.520付近で行われ、74や2.95%が市場の動きを示します。NCELの最新情報はライブチャートで確認できます。

NCEL株に投資する方法は？

Newcelx Ltd.への投資では、年間の値幅3.260 - 7.640と現在の3.490を考慮します。注文は多くの場合3.490や3.520で行われる前に、-39.09%や-31.30%と比較されます。NCELの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Newcelx Ltd.の株の最高値は？

Newcelx Ltd.の過去1年の最高値は7.640でした。3.260 - 7.640内で株価は大きく変動し、3.430と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Newcelx Ltd.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Newcelx Ltd.の株の最低値は？

Newcelx Ltd.(NCEL)の年間最安値は3.260でした。現在の3.490や3.260 - 7.640と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NCELの動きはライブチャートで確認できます。

NCELの株式分割はいつ行われましたか？

Newcelx Ltd.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、3.430、-31.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
3.260 3.510
1年のレンジ
3.260 7.640
以前の終値
3.430
始値
3.390
買値
3.490
買値
3.520
安値
3.260
高値
3.510
出来高
74
1日の変化
1.75%
1ヶ月の変化
-39.09%
6ヶ月の変化
-31.30%
1年の変化
-31.30%
16 11月, 日曜日