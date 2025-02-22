Dövizler / NBHC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NBHC: National Bank Holdings Corporation
39.95 USD 1.66 (3.99%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NBHC fiyatı bugün -3.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.84 ve Yüksek fiyatı olarak 41.62 aralığında işlem gördü.
National Bank Holdings Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBHC haberleri
- National Bank Holdings Corporation (NBHC) National Bank Holdings Corporation, M&A Call - Slideshow (NYSE:NBHC) 2025-09-18
- National Bank Holdings Corporation (NBHC)MergerAgreementWithVistaBancshares (Transcript)
- National Bank Holdings Corporation (NBHC) M&A Call Transcript
- Best Income Stocks to Buy for September 16th
- National Bank Holdings (NBHC) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- National Bank Holdings price target raised to $45 from $42 at DA Davidson
- Earnings call transcript: NBHC beats EPS forecasts in Q2 2025
- National Bank Holdings earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- National Bank Holdings partners with Nav to support 2UniFi ecosystem
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Günlük aralık
39.84 41.62
Yıllık aralık
32.83 51.76
- Önceki kapanış
- 41.61
- Açılış
- 41.62
- Satış
- 39.95
- Alış
- 40.25
- Düşük
- 39.84
- Yüksek
- 41.62
- Hacim
- 458
- Günlük değişim
- -3.99%
- Aylık değişim
- 2.75%
- 6 aylık değişim
- 5.52%
- Yıllık değişim
- -4.49%
21 Eylül, Pazar