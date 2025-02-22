KurseKategorien
Währungen / NBHC
Zurück zum Aktien

NBHC: National Bank Holdings Corporation

41.61 USD 2.78 (7.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NBHC hat sich für heute um 7.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.12 bis zu einem Hoch von 41.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die National Bank Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NBHC News

Tagesspanne
39.12 41.70
Jahresspanne
32.83 51.76
Vorheriger Schlusskurs
38.83
Eröffnung
39.47
Bid
41.61
Ask
41.91
Tief
39.12
Hoch
41.70
Volumen
1.064 K
Tagesänderung
7.16%
Monatsänderung
7.02%
6-Monatsänderung
9.90%
Jahresänderung
-0.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K