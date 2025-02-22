Währungen / NBHC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NBHC: National Bank Holdings Corporation
41.61 USD 2.78 (7.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NBHC hat sich für heute um 7.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.12 bis zu einem Hoch von 41.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die National Bank Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBHC News
- National Bank Holdings Corporation (NBHC) National Bank Holdings Corporation, M&A Call - Slideshow (NYSE:NBHC) 2025-09-18
- National Bank Holdings Corporation (NBHC)MergerAgreementWithVistaBancshares (Transcript)
- National Bank Holdings Corporation (NBHC) M&A Call Transcript
- Best Income Stocks to Buy for September 16th
- National Bank Holdings (NBHC) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- National Bank Holdings price target raised to $45 from $42 at DA Davidson
- Earnings call transcript: NBHC beats EPS forecasts in Q2 2025
- National Bank Holdings earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- National Bank Holdings partners with Nav to support 2UniFi ecosystem
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
39.12 41.70
Jahresspanne
32.83 51.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.83
- Eröffnung
- 39.47
- Bid
- 41.61
- Ask
- 41.91
- Tief
- 39.12
- Hoch
- 41.70
- Volumen
- 1.064 K
- Tagesänderung
- 7.16%
- Monatsänderung
- 7.02%
- 6-Monatsänderung
- 9.90%
- Jahresänderung
- -0.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K