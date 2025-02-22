货币 / NBHC
NBHC: National Bank Holdings Corporation
38.89 USD 1.23 (3.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NBHC汇率已更改3.27%。当日，交易品种以低点37.83和高点39.31进行交易。
关注National Bank Holdings Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NBHC新闻
- National Bank Holdings Corporation (NBHC)MergerAgreementWithVistaBancshares (Transcript)
- National Bank Holdings Corporation (NBHC) M&A Call Transcript
- Best Income Stocks to Buy for September 16th
- National Bank Holdings (NBHC) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- National Bank Holdings price target raised to $45 from $42 at DA Davidson
- Earnings call transcript: NBHC beats EPS forecasts in Q2 2025
- National Bank Holdings earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- National Bank Holdings partners with Nav to support 2UniFi ecosystem
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
日范围
37.83 39.31
年范围
32.83 51.76
- 前一天收盘价
- 37.66
- 开盘价
- 37.83
- 卖价
- 38.89
- 买价
- 39.19
- 最低价
- 37.83
- 最高价
- 39.31
- 交易量
- 355
- 日变化
- 3.27%
- 月变化
- 0.03%
- 6个月变化
- 2.72%
- 年变化
- -7.03%
