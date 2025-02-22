CotationsSections
NBHC: National Bank Holdings Corporation

39.95 USD 1.66 (3.99%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NBHC a changé de -3.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.84 et à un maximum de 41.62.

Suivez la dynamique National Bank Holdings Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
39.84 41.62
Range Annuel
32.83 51.76
Clôture Précédente
41.61
Ouverture
41.62
Bid
39.95
Ask
40.25
Plus Bas
39.84
Plus Haut
41.62
Volume
458
Changement quotidien
-3.99%
Changement Mensuel
2.75%
Changement à 6 Mois
5.52%
Changement Annuel
-4.49%
20 septembre, samedi