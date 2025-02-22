통화 / NBHC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NBHC: National Bank Holdings Corporation
39.95 USD 1.66 (3.99%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NBHC 환율이 오늘 -3.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.84이고 고가는 41.62이었습니다.
National Bank Holdings Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBHC News
- National Bank Holdings Corporation (NBHC) National Bank Holdings Corporation, M&A Call - Slideshow (NYSE:NBHC) 2025-09-18
- National Bank Holdings Corporation (NBHC)MergerAgreementWithVistaBancshares (Transcript)
- National Bank Holdings Corporation (NBHC) M&A Call Transcript
- Best Income Stocks to Buy for September 16th
- National Bank Holdings (NBHC) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- National Bank Holdings price target raised to $45 from $42 at DA Davidson
- Earnings call transcript: NBHC beats EPS forecasts in Q2 2025
- National Bank Holdings earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- National Bank Holdings partners with Nav to support 2UniFi ecosystem
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
일일 변동 비율
39.84 41.62
년간 변동
32.83 51.76
- 이전 종가
- 41.61
- 시가
- 41.62
- Bid
- 39.95
- Ask
- 40.25
- 저가
- 39.84
- 고가
- 41.62
- 볼륨
- 458
- 일일 변동
- -3.99%
- 월 변동
- 2.75%
- 6개월 변동
- 5.52%
- 년간 변동율
- -4.49%
20 9월, 토요일