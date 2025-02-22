クォートセクション
通貨 / NBHC
NBHC: National Bank Holdings Corporation

41.61 USD 2.78 (7.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NBHCの今日の為替レートは、7.16%変化しました。日中、通貨は1あたり39.12の安値と41.70の高値で取引されました。

National Bank Holdings Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
39.12 41.70
1年のレンジ
32.83 51.76
以前の終値
38.83
始値
39.47
買値
41.61
買値
41.91
安値
39.12
高値
41.70
出来高
1.064 K
1日の変化
7.16%
1ヶ月の変化
7.02%
6ヶ月の変化
9.90%
1年の変化
-0.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K