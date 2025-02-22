通貨 / NBHC
NBHC: National Bank Holdings Corporation
41.61 USD 2.78 (7.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NBHCの今日の為替レートは、7.16%変化しました。日中、通貨は1あたり39.12の安値と41.70の高値で取引されました。
National Bank Holdings Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
39.12 41.70
1年のレンジ
32.83 51.76
- 以前の終値
- 38.83
- 始値
- 39.47
- 買値
- 41.61
- 買値
- 41.91
- 安値
- 39.12
- 高値
- 41.70
- 出来高
- 1.064 K
- 1日の変化
- 7.16%
- 1ヶ月の変化
- 7.02%
- 6ヶ月の変化
- 9.90%
- 1年の変化
- -0.53%
