NBHC: National Bank Holdings Corporation
37.66 USD 0.28 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NBHC за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.94, а максимальная — 38.39.
Следите за динамикой National Bank Holdings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
36.94 38.39
Годовой диапазон
32.83 51.76
- Предыдущее закрытие
- 37.94
- Open
- 38.24
- Bid
- 37.66
- Ask
- 37.96
- Low
- 36.94
- High
- 38.39
- Объем
- 1.189 K
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- -3.14%
- 6-месячное изменение
- -0.53%
- Годовое изменение
- -9.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.