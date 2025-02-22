Valute / NBHC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NBHC: National Bank Holdings Corporation
39.95 USD 1.66 (3.99%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NBHC ha avuto una variazione del -3.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.84 e ad un massimo di 41.62.
Segui le dinamiche di National Bank Holdings Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBHC News
- National Bank Holdings Corporation (NBHC) National Bank Holdings Corporation, M&A Call - Slideshow (NYSE:NBHC) 2025-09-18
- National Bank Holdings Corporation (NBHC)MergerAgreementWithVistaBancshares (Transcript)
- National Bank Holdings Corporation (NBHC) M&A Call Transcript
- Best Income Stocks to Buy for September 16th
- National Bank Holdings (NBHC) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- National Bank Holdings price target raised to $45 from $42 at DA Davidson
- Earnings call transcript: NBHC beats EPS forecasts in Q2 2025
- National Bank Holdings earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- National Bank Holdings partners with Nav to support 2UniFi ecosystem
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Intervallo Giornaliero
39.84 41.62
Intervallo Annuale
32.83 51.76
- Chiusura Precedente
- 41.61
- Apertura
- 41.62
- Bid
- 39.95
- Ask
- 40.25
- Minimo
- 39.84
- Massimo
- 41.62
- Volume
- 458
- Variazione giornaliera
- -3.99%
- Variazione Mensile
- 2.75%
- Variazione Semestrale
- 5.52%
- Variazione Annuale
- -4.49%
20 settembre, sabato