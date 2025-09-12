Dövizler / MURA
MURA: Mural Oncology plc
2.08 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MURA fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.07 ve Yüksek fiyatı olarak 2.08 aralığında işlem gördü.
Mural Oncology plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MURA haberleri
- Trium Capital, Mural Oncology’de yüzde 10,85 hisse açıkladı
- Trium Capital discloses 10.85% stake in Mural Oncology
- BlackRock, Mural Oncology’de yüzde 1,63 hisse açıkladı
- BlackRock discloses 1.63% stake in Mural Oncology
- Citadel Group, Mural Oncology’de yüzde 1,71 hisse açıkladı
- Citadel Group discloses 1.71% stake in Mural Oncology
- Trium Capital, Mural Oncology’de %10,82 hisse açıkladı
- Trium Capital discloses 10.82% stake in Mural Oncology
- Citadel Group, Mural Oncology’de yüzde 1,61 hisse açıkladı
- Citadel Group discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- Trium Capital, Mural Oncology’de %10,55 hisse açıkladı
- Trium Capital discloses 10.55% stake in Mural Oncology
- Citadel Group, Mural Oncology’de yüzde 1,73 hisse açıkladı
- Citadel Group discloses 1.73% stake in Mural Oncology
- Citadel Group, Mural Oncology’de yüzde 1,75 hisse açıkladı
- Citadel Group discloses 1.75% stake in Mural Oncology
- Citadel Group, Mural Oncology’de yüzde 1,76 hisse açıkladı
Günlük aralık
2.07 2.08
Yıllık aralık
0.95 4.74
- Önceki kapanış
- 2.08
- Açılış
- 2.07
- Satış
- 2.08
- Alış
- 2.38
- Düşük
- 2.07
- Yüksek
- 2.08
- Hacim
- 162
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 0.48%
- 6 aylık değişim
- 66.40%
- Yıllık değişim
- -32.69%
21 Eylül, Pazar