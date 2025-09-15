Valute / MURA
MURA: Mural Oncology plc
2.08 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MURA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.07 e ad un massimo di 2.08.
Segui le dinamiche di Mural Oncology plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MURA News
- Trium Capital rivela una partecipazione del 10,85% in Mural Oncology
- BlackRock rivela una partecipazione dell’1,63% in Mural Oncology
- Citadel Group rivela una partecipazione dell’1,71% in Mural Oncology
- Trium Capital rivela una partecipazione del 10,82% in Mural Oncology
- Citadel Group rivela una partecipazione dell’1,61% in Mural Oncology
- Trium Capital rivela una partecipazione del 10,55% in Mural Oncology
- Citadel Group rivela una partecipazione dell’1,73% in Mural Oncology
- Citadel Group rivela una partecipazione dell’1,75% in Mural Oncology
Intervallo Giornaliero
2.07 2.08
Intervallo Annuale
0.95 4.74
- Chiusura Precedente
- 2.08
- Apertura
- 2.07
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Minimo
- 2.07
- Massimo
- 2.08
- Volume
- 162
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.48%
- Variazione Semestrale
- 66.40%
- Variazione Annuale
- -32.69%
21 settembre, domenica