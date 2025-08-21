Валюты / MURA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MURA: Mural Oncology plc
2.07 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MURA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.07, а максимальная — 2.08.
Следите за динамикой Mural Oncology plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MURA
- Trium Capital раскрывает 10,55% долю в Mural Oncology
- Trium Capital discloses 10.55% stake in Mural Oncology
- Citadel Group раскрывает долю в 1,73% в Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.73% stake in Mural Oncology
- Citadel Group раскрывает долю в 1,75% в Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.75% stake in Mural Oncology
- Citadel Group раскрывает долю в 1,76% в Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.76% stake in Mural Oncology
- Citadel discloses 1.73% stake in Mural Oncology
- Trium Capital discloses 10.52% stake in Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.74% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.68% stake in Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.62% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.65% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.68% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.54% stake in Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.52% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.54% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.53% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 2.1% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 2.33% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 2.81% stake in Mural Oncology
Дневной диапазон
2.07 2.08
Годовой диапазон
0.95 4.74
- Предыдущее закрытие
- 2.07
- Open
- 2.08
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Low
- 2.07
- High
- 2.08
- Объем
- 692
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 65.60%
- Годовое изменение
- -33.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.