Divisas / MURA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MURA: Mural Oncology plc
2.08 USD 0.01 (0.48%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MURA de hoy ha cambiado un 0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.07, mientras que el máximo ha alcanzado 2.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mural Oncology plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MURA News
- Trium Capital revela participación del 10,82% en Mural Oncology
- Trium Capital revela participación del 10.82% en Mural Oncology
- Trium Capital discloses 10.82% stake in Mural Oncology
- Grupo Citadel revela participación de 1.61% en Mural Oncology
- Grupo Citadel revela participación del 1,61% en Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- Trium Capital revela participación del 10.55% en Mural Oncology
- Trium Capital revela una participación del 10,55% en Mural Oncology
- Trium Capital discloses 10.55% stake in Mural Oncology
- Grupo Citadel revela participación del 1.73% en Mural Oncology
- Grupo Citadel revela participación del 1,73% en Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.73% stake in Mural Oncology
- Citadel Group revela una participación del 1,75% en Mural Oncology
- Grupo Citadel revela participación del 1.75% en Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.75% stake in Mural Oncology
- Grupo Citadel revela participación del 1.76% en Mural Oncology
- Grupo Citadel revela participación del 1,76% en Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.76% stake in Mural Oncology
- Citadel revela una participación del 1,73% en Mural Oncology
- Citadel discloses 1.73% stake in Mural Oncology
- Trium Capital revela una participación del 10,52% en Mural Oncology
- Trium Capital discloses 10.52% stake in Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.74% stake in Mural Oncology
Rango diario
2.07 2.08
Rango anual
0.95 4.74
- Cierres anteriores
- 2.07
- Open
- 2.07
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Low
- 2.07
- High
- 2.08
- Volumen
- 278
- Cambio diario
- 0.48%
- Cambio mensual
- 0.48%
- Cambio a 6 meses
- 66.40%
- Cambio anual
- -32.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B