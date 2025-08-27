货币 / MURA
MURA: Mural Oncology plc
2.07 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MURA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.07和高点2.08进行交易。
关注Mural Oncology plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.07 2.08
年范围
0.95 4.74
- 前一天收盘价
- 2.07
- 开盘价
- 2.08
- 卖价
- 2.07
- 买价
- 2.37
- 最低价
- 2.07
- 最高价
- 2.08
- 交易量
- 692
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 65.60%
- 年变化
- -33.01%
