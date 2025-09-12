Währungen / MURA
MURA: Mural Oncology plc
2.08 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MURA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.07 bis zu einem Hoch von 2.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mural Oncology plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MURA News
- Trium Kapital meldet 10,85 %-Beteiligung an Mural Oncology
- Trium Capital discloses 10.85% stake in Mural Oncology
- BlackRock meldet 1,63 %-Anteil an Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.63% stake in Mural Oncology
- Citadel meldet 1,71 %-Beteiligung an Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.71% stake in Mural Oncology
- Trium Capital gibt Beteiligung von 10,82 % an Mural Oncology bekannt
- Trium Capital discloses 10.82% stake in Mural Oncology
- Citadel legt 1,61-%-Beteiligung an Mural Oncology offen
- Citadel Group discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- Trium Capital meldet 10,55 %-Beteiligung an Mural Oncology
- Trium Capital discloses 10.55% stake in Mural Oncology
- Citadel meldet Beteiligung von 1,73 % an Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.73% stake in Mural Oncology
- Citadel Group legt 1,75-prozentige Beteiligung an Mural Oncology offen
- Citadel Group discloses 1.75% stake in Mural Oncology
- Citadel Group legt 1,76-prozentige Beteiligung an Mural Oncology offen
Tagesspanne
2.07 2.08
Jahresspanne
0.95 4.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.08
- Eröffnung
- 2.07
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Tief
- 2.07
- Hoch
- 2.08
- Volumen
- 96
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- 66.40%
- Jahresänderung
- -32.69%
