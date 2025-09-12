Devises / MURA
MURA: Mural Oncology plc
2.08 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MURA a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.07 et à un maximum de 2.08.
Suivez la dynamique Mural Oncology plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MURA Nouvelles
- Trium Capital dévoile une participation de 10,85% dans Mural Oncology
- Trium Capital discloses 10.85% stake in Mural Oncology
- BlackRock dévoile une participation de 1,63% dans Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.63% stake in Mural Oncology
- Le groupe Citadel révèle une participation de 1,71% dans Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.71% stake in Mural Oncology
- Trium Capital dévoile une participation de 10,82% dans Mural Oncology
- Trium Capital discloses 10.82% stake in Mural Oncology
- Le groupe Citadel révèle une participation de 1,61% dans Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- Trium Capital révèle une participation de 10,55% dans Mural Oncology
- Trium Capital discloses 10.55% stake in Mural Oncology
- Le groupe Citadel révèle une participation de 1,73% dans Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.73% stake in Mural Oncology
- Le groupe Citadel révèle une participation de 1,75% dans Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.75% stake in Mural Oncology
- Le groupe Citadel révèle une participation de 1,76% dans Mural Oncology
Range quotidien
2.07 2.08
Range Annuel
0.95 4.74
- Clôture Précédente
- 2.08
- Ouverture
- 2.07
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Plus Bas
- 2.07
- Plus Haut
- 2.08
- Volume
- 162
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.48%
- Changement à 6 Mois
- 66.40%
- Changement Annuel
- -32.69%
20 septembre, samedi