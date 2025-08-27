通貨 / MURA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MURA: Mural Oncology plc
2.08 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MURAの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり2.07の安値と2.08の高値で取引されました。
Mural Oncology plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MURA News
- トリウム・キャピタル、ミューラル・オンコロジーに10.82%の株式保有を開示
- Trium Capital discloses 10.82% stake in Mural Oncology
- シタデル・グループ、ミューラル・オンコロジーに1.61%の株式保有を開示
- Citadel Group discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- トリウム・キャピタル、ミューラル・オンコロジーに10.55%の株式保有を開示
- Trium Capital discloses 10.55% stake in Mural Oncology
- シタデル・グループ、ミューラル・オンコロジーに1.73%の株式保有を開示
- Citadel Group discloses 1.73% stake in Mural Oncology
- シタデル・グループ、ミューラル・オンコロジーに1.75%の株式保有を開示
- Citadel Group discloses 1.75% stake in Mural Oncology
- シタデル・グループ、ミューラル・オンコロジーの1.76%株式保有を開示
- Citadel Group discloses 1.76% stake in Mural Oncology
- Citadel discloses 1.73% stake in Mural Oncology
- Trium Capital discloses 10.52% stake in Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.74% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.68% stake in Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.62% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.65% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.68% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.54% stake in Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.52% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.54% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.53% stake in Mural Oncology
1日のレンジ
2.07 2.08
1年のレンジ
0.95 4.74
- 以前の終値
- 2.08
- 始値
- 2.08
- 買値
- 2.08
- 買値
- 2.38
- 安値
- 2.07
- 高値
- 2.08
- 出来高
- 184
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.48%
- 6ヶ月の変化
- 66.40%
- 1年の変化
- -32.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K