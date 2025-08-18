Currencies / MURA
MURA: Mural Oncology plc
2.07 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
MURA exchange rate has changed by 0.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 2.07 and at a high of 2.08.
Follow Mural Oncology plc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MURA News
- Trium Capital discloses 10.55% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.73% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.75% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.76% stake in Mural Oncology
- Citadel discloses 1.73% stake in Mural Oncology
- Trium Capital discloses 10.52% stake in Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.74% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.68% stake in Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.62% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.65% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.68% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.54% stake in Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.52% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.54% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.53% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 2.1% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 2.33% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 2.81% stake in Mural Oncology
- Citadel Group discloses 1.44% stake in Mural Oncology
- XOMA Royalty to acquire Mural Oncology for up to $2.24 per share
- WALTHAM, DUBLIN, EMERYVILLE - Mural Oncology agrees to acquisition by XOMA Royalty subsidiary
- Citadel Group discloses 1.53% stake in Mural Oncology
Daily Range
2.07 2.08
Year Range
0.95 4.74
- Previous Close
- 2.07
- Open
- 2.08
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Low
- 2.07
- High
- 2.08
- Volume
- 692
- Daily Change
- 0.00%
- Month Change
- 0.00%
- 6 Months Change
- 65.60%
- Year Change
- -33.01%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev