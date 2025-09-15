통화 / MURA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MURA: Mural Oncology plc
2.08 USD 0.00 (0.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MURA 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.07이고 고가는 2.08이었습니다.
Mural Oncology plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MURA News
- Trium Capital, Mural Oncology 지분 10.85% 확보
- Trium Capital discloses 10.85% stake in Mural Oncology
- 블랙록, Mural Oncology 지분 1.63% 보유 공시
- BlackRock discloses 1.63% stake in Mural Oncology
- 시타델 그룹, 뮤럴 온콜로지에 1.71% 지분 보유 공시
- Citadel Group discloses 1.71% stake in Mural Oncology
- Trium Capital, Mural Oncology 지분 10.82% 확보 공시
- Trium Capital discloses 10.82% stake in Mural Oncology
- 시타델 그룹, Mural Oncology 지분 1.61% 보유 공시
- Citadel Group discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- Trium Capital, Mural Oncology 지분 10.55% 확보 공시
- Trium Capital discloses 10.55% stake in Mural Oncology
- 시타델 그룹, Mural Oncology 지분 1.73% 보유 공시
- Citadel Group discloses 1.73% stake in Mural Oncology
- 시타델 그룹, Mural Oncology 지분 1.75% 보유 공시
- Citadel Group discloses 1.75% stake in Mural Oncology
일일 변동 비율
2.07 2.08
년간 변동
0.95 4.74
- 이전 종가
- 2.08
- 시가
- 2.07
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- 저가
- 2.07
- 고가
- 2.08
- 볼륨
- 162
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 0.48%
- 6개월 변동
- 66.40%
- 년간 변동율
- -32.69%
20 9월, 토요일