Dövizler / MSM
MSM: MSC Industrial Direct Company Inc
91.14 USD 1.69 (1.82%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MSM fiyatı bugün -1.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.72 ve Yüksek fiyatı olarak 93.26 aralığında işlem gördü.
MSC Industrial Direct Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
90.72 93.26
Yıllık aralık
68.10 94.31
- Önceki kapanış
- 92.83
- Açılış
- 93.25
- Satış
- 91.14
- Alış
- 91.44
- Düşük
- 90.72
- Yüksek
- 93.26
- Hacim
- 1.543 K
- Günlük değişim
- -1.82%
- Aylık değişim
- 2.73%
- 6 aylık değişim
- 17.66%
- Yıllık değişim
- 6.55%
21 Eylül, Pazar