MSM: MSC Industrial Direct Company Inc
91.82 USD 0.03 (0.03%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSM за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.66, а максимальная — 92.16.
Следите за динамикой MSC Industrial Direct Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
90.66 92.16
Годовой диапазон
68.10 94.31
- Предыдущее закрытие
- 91.85
- Open
- 92.16
- Bid
- 91.82
- Ask
- 92.12
- Low
- 90.66
- High
- 92.16
- Объем
- 696
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 3.49%
- 6-месячное изменение
- 18.54%
- Годовое изменение
- 7.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.