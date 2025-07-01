КотировкиРазделы
MSM: MSC Industrial Direct Company Inc

91.82 USD 0.03 (0.03%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MSM за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.66, а максимальная — 92.16.

Следите за динамикой MSC Industrial Direct Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
90.66 92.16
Годовой диапазон
68.10 94.31
Предыдущее закрытие
91.85
Open
92.16
Bid
91.82
Ask
92.12
Low
90.66
High
92.16
Объем
696
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
3.49%
6-месячное изменение
18.54%
Годовое изменение
7.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.