Dövizler / MRVL
MRVL: Marvell Technology Inc
74.26 USD 0.03 (0.04%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MRVL fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.31 ve Yüksek fiyatı olarak 75.37 aralığında işlem gördü.
Marvell Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
73.31 75.37
Yıllık aralık
47.08 127.48
- Önceki kapanış
- 74.23
- Açılış
- 74.74
- Satış
- 74.26
- Alış
- 74.56
- Düşük
- 73.31
- Yüksek
- 75.37
- Hacim
- 40.343 K
- Günlük değişim
- 0.04%
- Aylık değişim
- 19.87%
- 6 aylık değişim
- 20.77%
- Yıllık değişim
- 3.10%
21 Eylül, Pazar