FiyatlarBölümler
Dövizler / MRVL
Geri dön - Hisse senetleri

MRVL: Marvell Technology Inc

74.26 USD 0.03 (0.04%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MRVL fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.31 ve Yüksek fiyatı olarak 75.37 aralığında işlem gördü.

Marvell Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MRVL haberleri

Günlük aralık
73.31 75.37
Yıllık aralık
47.08 127.48
Önceki kapanış
74.23
Açılış
74.74
Satış
74.26
Alış
74.56
Düşük
73.31
Yüksek
75.37
Hacim
40.343 K
Günlük değişim
0.04%
Aylık değişim
19.87%
6 aylık değişim
20.77%
Yıllık değişim
3.10%
21 Eylül, Pazar