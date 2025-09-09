QuotazioniSezioni
MRVL
MRVL: Marvell Technology Inc

74.26 USD 0.03 (0.04%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MRVL ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.31 e ad un massimo di 75.37.

Segui le dinamiche di Marvell Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
73.31 75.37
Intervallo Annuale
47.08 127.48
Chiusura Precedente
74.23
Apertura
74.74
Bid
74.26
Ask
74.56
Minimo
73.31
Massimo
75.37
Volume
40.343 K
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
19.87%
Variazione Semestrale
20.77%
Variazione Annuale
3.10%
20 settembre, sabato