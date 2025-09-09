Valute / MRVL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MRVL: Marvell Technology Inc
74.26 USD 0.03 (0.04%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRVL ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.31 e ad un massimo di 75.37.
Segui le dinamiche di Marvell Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRVL News
- Marvell: One Of The Last Undervalued AI Names (NASDAQ:MRVL)
- Can Credo Sustain Momentum in Optical Business Amid Competition?
- Effetto Fed: i titoli legati all’intelligenza artificiale sono i migliori performer per fine anno!
- +202% di rendimento EXTRA: la selezione basata sull’IA fa a pezzi il mercato
- MRVL vs. MU: Which Semiconductor Stock Should You Consider Now?
- L’accordo Intel-Nvidia lascia indietro questi titoli
- Intel–Nvidia pact leaves these stocks behind
- CRDO Deepens Ties With Hyperscalers: Key to Next Growth Phase?
- Marvell Technology, Inc. (MRVL) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- I produttori di chip in rialzo dopo l’investimento di Nvidia di 5 miliardi in Intel
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Marvell: Undervalued And Poised For Growth (NASDAQ:MRVL)
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Could This Artificial Intelligence (AI) Chipmaker's Stock Be the Best Bargain Right Now?
- What's Going On With AI Chip Stocks Friday? - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Can MRVL Sustain EPS Momentum as AI Competition Heats Up?
- Broadcom Chases New Heights - Custom AI At Too Great A Price (Downgrade) (NASDAQ:AVGO)
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Where Will Marvell Technologies Stock Be in 5 Years?
- Bull of the Day: Credo Technology (CRDO)
- Broadcom Rises 13% Post Q3 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
Intervallo Giornaliero
73.31 75.37
Intervallo Annuale
47.08 127.48
- Chiusura Precedente
- 74.23
- Apertura
- 74.74
- Bid
- 74.26
- Ask
- 74.56
- Minimo
- 73.31
- Massimo
- 75.37
- Volume
- 40.343 K
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 19.87%
- Variazione Semestrale
- 20.77%
- Variazione Annuale
- 3.10%
20 settembre, sabato